日本賽》世界球后戴資穎直落二擊敗張蓓雯 25日戰印尼小將

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級750系列日本羽球公開賽登場，小戴以21：17、21：19擊敗世界排名11華裔美籍的張蓓雯，取得對戰7連勝及女單16強門票。

戴資穎在日本賽封后遠在2012年，近年在日本總無法有好成績，16年首輪出局、去年次輪打包，如今先於首戰擊敗實力不俗的張蓓雯，奠定好的開始。

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戴資穎本季在馬來西亞、新加坡相繼稱后，上週超級1000印尼公開賽則打進4強，本週居球后位置達137週。小戴目前世界積分9萬2625分，暫以495分小幅領先日本好手山口茜，小茜靠印尼賽奪冠，世界排名一舉從第4升到第2，積分大進補達9萬2130分。戴資穎想持續高居世界第1，最佳狀態為稱后，也能為8月19日的世界錦標賽增添信心。

戴資穎首輪對陣張蓓雯，過去交手9次，她共取7勝，以及從2015年起對戰6連勝。不過，張蓓雯實力不容小覷，上一站印尼賽闖進8強，且當時8強與中國名將陳雨菲大戰3局才落敗。

戴資穎此仗有備而來，首局3：3平手後，拉出一波9：1攻勢，取得該局最多8分領先，即使張蓓雯隨後連拿5分追近，小戴仍穩住陣腳，即使錯過2個局點機會，依舊先馳得點。

戴資穎次局陷入6：9落後，靠5：1攻勢成為領先一方進入技術暫停，下半局一口氣連拿5分，握有最多6分領先，但張蓓雯拚命追分，將戰局追成19：19平手，好在小戴最終連取2分，耗時31分鐘直落二開紅盤。

戴資穎明日將輪休，她16強對手是世界排名19的印尼女將東宗，小戴包括近一次交手於今年5月蘇迪曼盃，至今2度過招全勝。

至於台灣男雙廖敏竣／蘇敬恒以7：21、20：22不敵日本組合遠藤大由／渡邊勇大，無緣晉級。

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