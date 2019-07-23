晴時多雲

日職Live》陽岱鋼敲安帶打點 巨人4：0養樂多

2019/07/23 17:25

第一局

1局下，巨人展開攻勢，若林晃弘敲安，坂本勇人選到保送，丸佳浩遭到三振。岡本和真、龜井善行連續敲安，陽岱鋼揮出左外野帶有1分打點的安打。大城卓三敲一壘方向軟弱滾地球，但養樂多投手布坎南補位慢，形成一支內野安打，巨人1出局攻占滿壘。

小林誠司安觸身球，巨人擠回1分。投手山口俊敲雙殺打，3出局，巨人首局得到4分。

賽前

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〔體育中心／綜合報導〕近期4連敗的讀賣巨人，今天在大阪京瓷巨蛋出戰養樂多燕子，台灣好手陽岱鋼此戰獲先發打第六棒、守右外野。陽岱鋼本季出賽70場，打擊率3成，有4轟、15分打點。

巨人軍今推出山口俊先發，他本季先發16場，戰績10勝2敗防禦率2.14；養樂多先發則是洋投布坎南（David Buchanan），他本季先發9場，戰績1勝5敗防禦率6.42。

兩隊先發陣容：

讀賣巨人打線：

1.若林晃弘 二壘手
2.坂本勇人 游擊手
3.丸佳浩 中外野
4.岡本和真 三壘手
5.龜井善行 左外野
6.陽岱鋼 右外野
7.大城卓三 一壘手
8.小林誠司 捕手
9.山口俊 投手

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養樂多打線：

1.山田哲人 二壘手
2.山崎晃大朗 右外野
3.青木宣親 中外野
4.村上宗隆 一壘手
5.巴倫汀（Wladimir Balentien） 左外野
6.中村悠平 捕手
7.太田賢吾 三壘手
8.廣岡大志 游擊手
9.布坎南 投手

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