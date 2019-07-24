洋基王牌尋求率隊止敗 今日賽事預告與轉播

洋基王牌投手赫曼。（資料照，美聯社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽今有3場轉播要帶給球迷朋友，首先早上7點由教士出戰大都會，隨後8點由雙城挑戰洋基，洋基王牌投手赫曼（Domingo German）要力拚幫助球隊終止2連敗。緊接著10點還有天使迎戰同城死敵道奇的比賽，天使推出潘尼亞（Felix Pena）先發，道奇則由日籍強投前田健太主投，精彩的「高速公路大戰」，球迷們記得準時鎖定轉播囉！

日職例行賽持續進行，下午5點由樂天坐鎮主場出戰西武，樂天王牌投手則本昂大將尋求本季第2勝。另一場則由歐力士挑戰日本火腿，雙方分別派出山岡泰輔與有原航平登板，王牌正面對決，球迷們不要錯過了。除此之外，同樣下午5點巨人將繼續在大阪巨蛋迎戰養樂多，旅日強打陽岱鋼昨天3打數1安打1打點，今天岱桑會有什麼樣的表現呢？

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中職今兩地開打，晚間18點35分由中信挑戰桃猿，中信推出赫猛先發，猿隊則派出尼克斯主投。赫猛前一場先發主投6局無失分，此役能否延續手感並率隊取勝？而新莊球場方面，獅隊由羅里奇先發，對上悍將的包林傑，洋投對決，球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

MLB

07:00 教士@大都會 FOX體育、FOX體育3台

08:00 洋基@雙城 民視

10:00 天使@道奇 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 西武@樂天 FOX體育

17:00 日本火腿@歐力士 FOX體育2台、FOX體育3台

17:00 養樂多＠巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

18:35 中信@桃猿 ELEVENSPORTS1

18:35 獅@悍將 MOMO綜合台

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