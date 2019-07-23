U12世界盃》台灣小將備戰 希能盡快適應新球場

U12世界盃少棒賽台灣小將在金城國中的場地練習、備戰。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］U12世界盃少棒賽將於7月26日至8月4日在台南開打，台灣小將雖已提早到台南備戰，卻因新落成的亞太國際棒球訓練中心要到比賽前一天才能開放進場，台灣隊沒有了提早熟悉場地的主場優勢，但總教練李國強表示，選手的整體凝聚力和狀已調整得非常好，相信選手的實力。

台灣小將連日來均在台南市安平區向金城國中借來的場地練球，夜間則與小馬聯盟的代表隊進行練習賽。李國強表示，集訓過程下來，小將們整體的凝聚力和狀況都調整得非常好，迄今的11場練習賽下來，小將們找到比賽節奏，氣氛也很好，希望球迷能把握難得的機會，到球場為這些認真的小將們加油。

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以往賽事主辦國的代表隊具有主場優勢，可較其他隊伍提早熟悉比賽場地，而本屆賽事主要球場亞太國際棒球訓練中心少棒球場，原本預計在19日舉辦落成典禮，隨即開放台灣小將們練習，卻因大雨及秋行軍蟲攪局，台灣小將要到25日才能進場，李國強調，當初中華棒協規劃小將們提早來做主場的適應，但臨時球場有狀況，對於市府的安全考量給予，球隊就是按原本既定的行程去調整，希望在最短時間適應球場。

李國強指出，今年比賽場地畢竟是新的球場，原希望讓小朋友提早到，可以看看整個球場的狀況，包括球場草皮是否平整，夜間燈光是不是有什麼角度會把球吃掉，如今各國代表隊在同一個公平點上，他相信小朋友的實力，也相信他們可以在很短時間內適應場地。

李國強表示，集訓前就一直告訴小朋友，在自己的國家比賽，過去好幾屆學長輸球的原因就是無法抗壓，因此一直加強選手們在心理建設上的準備及心態調整，幾場練習賽下來，小朋友都能把自己的本分及角色扮演好。

U12世界盃少棒賽將有12國代表隊參賽，目前澳洲及捷克已經抵達台南，於善化棒球場展開練習，其他多數參賽國將在明天抵台，台灣小將於26日下午6時35分開打的開幕賽中，將對上古巴，二壘手卡里路．曼格格和捕手江庭毅都說，很期待，有信心打敗古巴隊，要把冠軍留在台灣。

U12世界盃少棒賽台灣小將在金城國中的場地練習、備戰。（記者劉婉君攝）

U12世界盃少棒賽台灣小將在金城國中的場地練習、備戰。（記者劉婉君攝）

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