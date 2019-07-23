羽球》戴資穎球后寶座遭山口茜緊追 最新排名出爐

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯今天公布最新世界排名，世界球后戴資穎仍以9萬2625分暫居第一，不過和世界排名第二的山口茜差距，僅495分，本週將成小戴的球后保衛戰。上週在印尼公開賽奪冠的台灣一哥周天成，仍維持男單第三。

戴資穎目前以9萬2625分暫居第一，但山口茜上週在超級1000系列的印尼賽摘冠，個人積分增加到9萬2130分，和小戴只有495分的差距。戴資穎本週至少要打進4強才能增加積分。

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日本女將奧原希望則跌1名至第3名，個人積分為8萬8836分，由於她在去年日本賽獲亞軍，本週有保分壓力；中國好手陳雨菲跌1名至第4名，個人積分為8萬8565分，她在去年日本賽打到四強，同樣也有保分壓力。

日本好手山口茜。（資料照，美聯社）

女單第5至第10名依序為印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）、中國好手何冰嬌、泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）、印度前球后賽娜（Saina Nehwal）、西班牙瑪琳（Carolina Marin）、美國華裔好手張蓓雯。

台灣一哥周天成上週在印尼賽奪冠。（資料照，美聯社）

男單方面，日本桃田賢斗仍以10萬8318分暫居球王寶座；中國一哥石宇奇以8萬9261分暫居第2，台灣一哥周天成則以8萬4698分暫居第3。

第4至第10名依序為中國諶龍、丹麥安賽龍（Viktor AXELSEN）、南韓孫完虎、印尼克里斯提（Jonatan Christie）、印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）、丹麥安童森（Anders Antonsen）、印度一哥斯里坎特（Kidambi Srikanth）。

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