以全台4燈塔為主題 自行車節活動週六「騎」動

2019 Light up Taiwan極點慢旅活動，今天舉行啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕以臺灣四極點燈塔為主題，分區、分段、分時結合中度挑戰和輕度騎遊的2019 Light up Taiwan極點慢旅活動，今天舉行啟動記者會，交通部長林佳龍表示，自行車是老少咸宜的活動，號召民眾以「輕旅行」方式來場家庭旅遊。

「臺灣自行車節」系列「Light up Taiwan極點慢旅」啟動記者會今天下午在交通部舉行，交通部長林佳龍、立法委員葉宜津、觀光局長周永暉、航港局長郭添貴、營建署副署長陳繼鳴等貴賓進行騎動儀式。

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交通部觀光局主辦的Light up Taiwan極點慢旅，2016年由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處結合墾丁國家公園管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處共同辦理，2017年納入臺灣自行車節主軸活動。

「Light up Taiwan 極點慢旅」系列活動，分別為7月27日「極東點-三貂角燈塔騎遊」、8月10日「極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅」、10月12日「極南點-鵝鑾鼻燈塔佳樂水慢旅」及11月16日「極北點-富貴角燈塔騎遊」，另於8月11日辦理雲林濱海小鎮慢旅自行車活動，向民眾介紹雲林四湖、口湖當地特有的自行車路線、景點，以及在地農特產品、特色餐點，濱海漁村的質樸采風與濃濃人情味。

活動將發行「臺灣燈塔極點慢旅活動護照」手冊，報名參加活動者免費贈送，護照手冊電子檔亦將可上管理處及活動官網下載使用，活動將搭配極點集章方式，遊客可選擇參加自行車系列活動或自主完成4極點集章後，即可獲得紀念證書。



報名網址：http://www.cyclist.org.tw/。

2019 Light up Taiwan極點慢旅活動，今天舉行啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

交通部長林佳龍今出席2019 Light up Taiwan極點慢旅活動啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

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