亞洲盃沙灘排球賽積分賽 台灣唯一一站在澎湖舉行

台灣女子組合，在世界沙灘排球賽屢創佳績。（中華民國沙灘排球協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站），8月7至11日在澎湖縣湖西鄉隘門沙灘舉行，這是亞洲排球聯合會（AVC）年度制式正式沙灘排球賽事，且為國際排球總會排名積分賽，也是台灣唯一一場正式積分賽。

此次公開賽共有亞洲17個國家，達48支球隊熱情參與，國家分別為澳大利亞、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南，以及地主隊中華台北。因賽制關係，賽會男子共29支隊伍，將分為正規賽及資格賽，女子組則為19支。

請繼續往下閱讀...

目前我國選手以女子組顧乃涵、劉碧欣組合最佳，在韓國蔚山舉行的世界沙灘排球巡迴賽一星級賽事，首度拿下世界巡迴賽金牌。接著6月底先是在「2018年世界巡迴賽二星級─晉江公開賽」獲得銀牌。緊接著韓國大邱參加「世巡賽一星級賽事」，奪下銅牌，再到蔚山參加同級賽事順利奪下金牌。男子組方面謝雅仁、王進如在2019年世巡賽一星級賽事印度站勇奪銀牌。

比賽場地隘門沙灘位於機場附近，和鄰近的林投金沙灘連成一片，風景極其優美，是澎湖著名景點之一；配合賽事及澎湖的先天優越的環境條件，比賽不僅僅只是比賽，將打造成為陽光沙灘排球的嘉年華會，讓大家徹底享受沙灘與陽光外，更可以看到亞洲勁旅們在沙灘上展現極緻的球技，與沙灘合而為一的力與美。

亞洲盃沙灘排球積分賽，台灣唯一一站在澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

台北男子組組合，也是讓各界寄予奪牌厚望。（中華民國沙灘排球協會提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法