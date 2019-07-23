日職》陳冠宇後援2局失1分 中斷近5場無失分

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕羅德今天在客場對上軟銀，兩隊此戰砲火滿天飛，共出現9發全壘打，台灣左投陳冠宇後援2局失1分，中斷連5場沒有失分，羅德終場以7：11輸球。

首局軟銀靠今宮健太、松田宣浩、戴斯潘（Alfredo Despaigne）連續敲陽春砲，先得3分。羅德2局上靠角中勝也兩分彈，追到1分差；3局下松田宣浩再敲陽春彈，4局上萊爾德（Brandon Laird）也回敬陽春砲。5局下軟銀靠長谷川勇也的二壘安、以及甲斐拓也2分打點安打，單局進帳3分。

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6局下羅德換陳冠宇後援，他連續解決牧原大成、今宮健太、松田宣浩，讓對手三上三下。7局下續投，陳冠宇先被戴斯潘敲安，釜元豪犧牲短打護送跑者到二壘，老將內川聖一敲帶有1分打點安打，陳冠宇及時三振明石健志，再讓甲斐拓也敲滾地球出局，完成投球工作。

軟銀8局下又靠西田哲朗帶有1分打點的二壘安，以及栗原陵矢的兩分彈，再拿3分。羅德井上晴哉9局上敲兩分砲，但最後球隊以7：11輸球。軟銀則成為洋聯本季首支達到50勝的球隊。

陳冠宇今投2局用33球，被敲2安失1分，送出1次三振，賽後防禦率為2.23。陳冠宇也中斷近5場無失分。

羅德先發岩下大輝投3.2局失4分吞第3敗；軟銀投手高橋禮投5.1局失3分，獲本季第9勝。

羅德左投陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

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