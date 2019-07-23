NBA》僅拿17勝的墊底球隊 尼克市值還超過1200億高居NBA第一

尼克隊。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕美國知名財經雜誌《富比士》公布「2019年最有價值運動隊伍」排行榜，NFL達拉斯牛仔高居第一，總價值高達50億美元（約1550億台幣），已連續4年蟬聯全球首位；排名前10名僅有3支隊伍是來自歐洲足球，美國職業運動發展仍領先世界。

NFL仍是全球最有價值的聯盟，排行榜前50有多達26支球隊上榜，雖比去年少了3 支，但仍大幅領先排名第二MLB的 9隊入榜，足球隊則有8隊。

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NBA總計只有7隊擠進前50，其中紐約尼克、洛杉磯湖人和金洲勇士，則衝到前10名。值得一提的是，尼克上季僅繳出17勝65敗的戰績，在全聯盟墊底，但市值仍增加11%，來到40億美元（約1240億台幣）；湖人則以37億美元（約1147億台幣）排名第8，衛冕失利的勇士35億美元（約1085億台幣），排名第9。

MLB擁有「邪惡帝國」封號的紐約洋基，去年繳出百勝的球季，進場人數和收視率都飆升，市場價值較去年高出15％，來到46億美元（約1426億台幣），也一舉將西甲兩支豪門球隊伍皇家馬德里和巴塞隆納擠到第3、4名，洋基近5年已第3度市值高居世界第2。

洛杉磯道奇總價值達33億美元（約1023億台幣），與NFL紐約巨人並列第十，洋基和道奇也是唯二兩支，市值衝進全球前10的MLB球隊。

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