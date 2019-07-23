游泳》與世界的距離好遠！ 100公尺蛙式台灣無人游進1分鐘內

英國年僅24歲的「世界蛙王」皮提。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕英國年僅24歲的「世界蛙王」皮提，在本屆南韓光州游泳世錦賽完成男子100公尺蛙式三連霸，且在準決賽游出56秒88，打破世界紀錄，且與史上第二快的選手差距拉開到1秒41，幾乎已經達到人體極限。

台灣目前男子100公尺蛙式的全國紀錄僅1分01秒12，由台灣體大陳志明在今年全大運所創下，史上沒有選手能游進1分鐘以內，與世界落差甚鉅。

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2016年里約奧運國手、昔日「台灣蛙王」李炫諺認為，台灣未來若想要與列強抗衡，選手的爆發力、跳水和體力都必須再精進，才有機會在國際賽奪牌。

李炫諺表示，國內目前僅有吳浚鋒的跳水能力達到國際水平，其他選手都有很大的落差；跳水的重要性，如同籃球員有無助跑灌籃，好的跳水能加強游泳選手的加速動力，至少會拉出0.5至1秒的時間，這對於短泳項目是巨大的差距。

爆發力則能幫助選手在水中快速收縮，將速度在最短的時間內推到最高。至於耐力也是台灣選手的致命傷，100公尺蛙式在轉身後的50公尺，就無法維持極速，反觀皮提還能再加速，才造就他世界第一的地位。

英國年僅24歲的「世界蛙王」皮提。（法新社）

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