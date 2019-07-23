獨家》跆拳理事長違國體法？ 國家隊比賽、移訓成「家庭旅遊」

吳兩平帶妻子與小孩同行，參加世錦賽。（圖片取自網路）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會理事長吳兩平去年6月上任至今超過一年，卻不斷爆發爭議，跆拳道協會第12屆監事趙安華昨爆料，吳兩平曾讓兩個兒子吳宇泰和吳宇豐擔任秘書處國際關係組組長，且冒用「領隊」和「翻譯」職位，每次預支國訓中心補助公費數十至數百萬輪流隨國訓中心跆拳道培訓隊出國達14次以上，涉嫌侵占協會和國訓中心公費逾600萬，且在亞運參訪期間還坐頭等艙，每次隨培訓隊出國比賽和移地訓練猶如吳兩平的「家庭旅遊」！

根據國體法第36條，特定體育團體不得聘僱現任理事長之配偶及三親等以內血親、姻親為專任工作人員，吳兩平明顯違法。

請繼續往下閱讀...

對此，吳兩平回應，「兒子本身就是公關專業人才，加上外語能力出色，才會請他們擔任翻譯，若出國帶祕書同行，反而必須再支付額外的住宿費用。另外，絕對沒有坐頭等艙，也不可能占用公款，每年投入跆拳道已超過千萬，完全經得起檢驗。」

趙安華則表示，協會上任至今，帳面上的透支已達千萬，決策損失更高達五千萬元，且協會還涉嫌報假帳，疑利用自費裁判、教練和選手的機票，向體育署核銷，受害人數多達數百人。

另外，趙安華還說，跆拳道協會107年度辦理大獎賽、主席盃和品勢賽，各類賽事相關採購大多均為弊案，契約價金均較原呈報體育署經費預算金額高出甚多，明顯涉及採購案詐欺。趙安華監事已於6/27~7/4日向士林地檢署提出14刑案告發。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法