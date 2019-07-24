NBA》美國隊星度再減 里拉德和德羅森也不打世界盃

德羅森和里拉德都不打世界盃。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃美國隊星度續減，拓荒者里拉德（Damian Lillard）和馬刺德羅森（DeMar DeRozan）兩大球星也確定不打，但目前賭盤仍看好美國隊奪冠。

美國隊下月5號在拉斯維加斯開訓，然而在A.戴維斯（Anthony Davis）和哈登（James Harden）宣布不打後，E.戈登（Eric Gordon）、威廉森（Zion Williamson）、麥考倫（CJ McCollum）、畢爾（Bradley Beal）和T.哈里斯（Tobias Harris）跟著相繼退出。

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《The Athletic》記者Shams Charania今天表示，里拉德和德羅森兩位大咖也確定不打本屆世界盃，成為第7、第8位辭退的球員，仍有多名球員尚未回覆國家隊邀約，洛夫（Kevin Love）是其中之一。《ESPN》指出，美國男籃隊的球員流動率歷年來都很高，世界盃和奧運隊幾乎是整批換掉。

《Bleacher Report》則說，美國隊雖然失去多位大咖球星，但板凳深度依舊傲人，永遠有源源不絕的球員能夠馬上遞補，根據《OddsChecker》數據網站，美國隊目前的奪冠機率仍獨居第一。目前可能人選包括史馬特（Marcus Smart）、J.布朗（Jaylen Brown）、D.羅素（D'Angelo Russell）和藍道（Julius Randle）。

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