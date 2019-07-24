晴時多雲

MLB》相隔40年再辦明星賽 道奇砸31億翻新主場

2019/07/24 10:07

道奇要砸重金翻新主場，為明年的明星賽做準備。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕下屆明星賽移師洛杉磯，將是道奇相隔40年再度主辦，洛媒報導球團計畫砸1億美元（約新台幣31.04億）翻修，要讓大聯盟第三古老的道奇主場，以全新樣貌迎接明星賽盛事，展現僅次於洋基的傲人財力。

昨天富比世公布「2019年最有價值運動隊伍」名單，道奇排名第9，僅次於排名第2的排名紐約洋基，是大聯盟唯二排排進前十的球隊。道奇總裁兼執行長Stan Kasten認為，現在正是翻修球場的完美時間點，希望藉助明星賽的機會，讓球場大放異彩。

《洛杉磯時報》報導，整修好的球場將有一個全新的中外野戶外廣場，包括用餐區、啤酒花園、運動酒吧、孩童遊樂區和現場音樂表演區，原本位於左外野的羅賓森（Jackie Robinson）雕像，將移到廣場入口擺放。

左、右外野的整修部分，則會搭建新的休息室、能看到牛棚練投的室內酒吧、為殘障人士設置的座位，以及升級版的「全壘打席」，並增設更多電梯、手扶梯和聯通橋，這將會是道奇球場於1962年啟用以來，首次連通整個球場外圍區域。

《洛杉磯時報》指出，自2012年以來，道奇已經砸了超過3億美元升級主場，內容涵蓋球場硬體設備、場邊設施、主客場休息室、打擊籠以及重訓室。道奇總裁兼執行長Stan Kasten對於自家主場非常驕傲，但也表示確實需要翻新。

「這是建來看球最美的球場，但它已經50幾年了，需要讓它變成21世紀的球場，這是大聯盟第3老的球場，現在是座能夠提供所有設施的現代化球場了。」總裁兼執行長Stan Kasten說，透露這次翻新預計能在季前完工，從容迎接明星賽。

道奇資深副總裁Marie Smith也說，他們除了要讓球場變得更美麗，也會盡力保存廣受球迷喜愛的傳統設施，例如場邊的木頭板凳，「答案就是它們會繼續留在那，球迷們愛的所有東西，都不會被改變，我們只是在改善球迷的看球品質。」

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