MLB》相隔40年再辦明星賽 道奇砸31億翻新主場

〔體育中心/綜合報導〕下屆明星賽移師洛杉磯,將是道奇相隔40年再度主辦,洛媒報導球團計畫砸1億美元(約新台幣31.04億)翻修,要讓大聯盟第三古老的道奇主場,以全新樣貌迎接明星賽盛事,展現僅次於洋基的傲人財力。

昨天富比世公布「2019年最有價值運動隊伍」名單,道奇排名第9,僅次於排名第2的排名紐約洋基,是大聯盟唯二排排進前十的球隊。道奇總裁兼執行長Stan Kasten認為,現在正是翻修球場的完美時間點,希望藉助明星賽的機會,讓球場大放異彩。

《洛杉磯時報》報導,整修好的球場將有一個全新的中外野戶外廣場,包括用餐區、啤酒花園、運動酒吧、孩童遊樂區和現場音樂表演區,原本位於左外野的羅賓森(Jackie Robinson)雕像,將移到廣場入口擺放。

左、右外野的整修部分,則會搭建新的休息室、能看到牛棚練投的室內酒吧、為殘障人士設置的座位,以及升級版的「全壘打席」,並增設更多電梯、手扶梯和聯通橋,這將會是道奇球場於1962年啟用以來,首次連通整個球場外圍區域。

What changes are coming to Dodger Stadium for the 2020 All-Star Game? Tell 'em, Vin. pic.twitter.com/CnPHqmH21N — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2019年7月23日

《洛杉磯時報》指出,自2012年以來,道奇已經砸了超過3億美元升級主場,內容涵蓋球場硬體設備、場邊設施、主客場休息室、打擊籠以及重訓室。道奇總裁兼執行長Stan Kasten對於自家主場非常驕傲,但也表示確實需要翻新。

「這是建來看球最美的球場,但它已經50幾年了,需要讓它變成21世紀的球場,這是大聯盟第3老的球場,現在是座能夠提供所有設施的現代化球場了。」總裁兼執行長Stan Kasten說,透露這次翻新預計能在季前完工,從容迎接明星賽。

道奇資深副總裁Marie Smith也說,他們除了要讓球場變得更美麗,也會盡力保存廣受球迷喜愛的傳統設施,例如場邊的木頭板凳,「答案就是它們會繼續留在那,球迷們愛的所有東西,都不會被改變,我們只是在改善球迷的看球品質。」

The left and right field pavilions will have new restrooms, enclosed bars under the pavilions with views into the bullpens, enhanced ADA seating and two rows of high-end “home run seats” just beyond the outfield wall in front of the pavilion seats where there is currently a gap. pic.twitter.com/fViC6AgPuy — Arash Markazi (@ArashMarkazi) 2019年7月23日

The entrance to the new plaza will feature a Jackie Robinson statue, relocated from the left field reserve plaza. It will also serve as permanent home for the “Legends of Dodger Baseball” plaques. The speaker tower in center field will also be replaced with a new sound system. pic.twitter.com/DkEdPWm7Jc — Arash Markazi (@ArashMarkazi) 2019年7月23日

