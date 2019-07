NBA》哭！巫師一哥恢復不如預期 老闆曝他下季恐仍報銷

巫師一哥沃爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕巫師一哥「牆哥」沃爾(John Wall)上季早早就先因左腳跟動刀報銷,沒想到之後又在家中跌倒,連阿基里斯腱斷裂,原預計休息一年復出,不料昨巫師老闆倫昂西斯(Ted Leonsis)受訪時,卻自曝牆哥下季大概也直接報銷。

巫師本季戰績並不出色,當家一哥沃爾本季報銷後,二哥明星後衛畢爾(Bradley Beal)上季打出代表作,多項數據寫下生涯最佳,無奈畢爾一人孤掌難鳴,巫師也興起重建念頭,不但裁掉球隊總管葛朗菲德(Ernie Grunfeld),也發動多筆交易清出薪資空間,為未來準備。

巫師將提供畢爾頂薪續約。(資料照,美聯社)

巫師昨傳出將為了傾力留下明星後衛畢爾(Bradley Beal),球團不惜端出3年1.11億美元(約新台幣34.4億)頂薪續約提案,就等畢爾點頭簽字,不料巫師老闆倫昂西斯在受訪時卻語出驚人地表示:「沃爾下季應該是沒辦法打了。」

Biggest news from the press conference so far might be about John Wall.



Ted Leonsis says Wall “probably won’t play” until 2020-21 season.