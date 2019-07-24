NBA》哭！巫師一哥恢復不如預期 老闆曝他下季恐仍報銷

巫師一哥沃爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師一哥「牆哥」沃爾（John Wall）上季早早就先因左腳跟動刀報銷，沒想到之後又在家中跌倒，連阿基里斯腱斷裂，原預計休息一年復出，不料昨巫師老闆倫昂西斯（Ted Leonsis）受訪時，卻自曝牆哥下季大概也直接報銷。

巫師本季戰績並不出色，當家一哥沃爾本季報銷後，二哥明星後衛畢爾（Bradley Beal）上季打出代表作，多項數據寫下生涯最佳，無奈畢爾一人孤掌難鳴，巫師也興起重建念頭，不但裁掉球隊總管葛朗菲德（Ernie Grunfeld），也發動多筆交易清出薪資空間，為未來準備。

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巫師將提供畢爾頂薪續約。（資料照，美聯社）

巫師昨傳出將為了傾力留下明星後衛畢爾（Bradley Beal），球團不惜端出3年1.11億美元（約新台幣34.4億）頂薪續約提案，就等畢爾點頭簽字，不料巫師老闆倫昂西斯在受訪時卻語出驚人地表示：「沃爾下季應該是沒辦法打了。」

Biggest news from the press conference so far might be about John Wall.



Ted Leonsis says Wall “probably won’t play” until 2020-21 season. — Wiz of Awes （@WizOfAwes） July 22, 2019

倫昂西斯表示自己一直都在注意沃爾的傷勢，但一哥的復原狀況卻不如預期，而自從他2010年接任巫師老闆以來，球隊戰績沒有太大的起色，9年來他們不但僅4次打進季後賽，甚至連單季50勝都無法達成，讓倫昂西斯黯然地說：「我讓球迷失望了。」

而今夏巫師大刀闊斧重組管理層，選進潛力新秀八村壘，以一年短約簽下「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），最後也順利交易掉了「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），昨也向畢爾提出頂薪續約。

倫昂西斯表示自己希望把快艇當作重建模板，「我們希望自己能像快艇一樣，有一位非常出色的教練，經理和總裁也能各司其職，再加上有強大的顧問團隊。我希望能打造的就是這樣的管理團隊。」

巫師老闆倫昂西斯。（資料照，USA TODAY Sports）

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