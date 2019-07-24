MLB》巨人本季最賣座比賽 球迷高舉「謝謝你瘋邦」 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人主場今天湧入逾四萬名觀眾，王牌「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）7局失2分優質先發，巨人與小熊激戰到13局，靠著山度瓦（Pablo Sandoval）再見轟以5：4贏球，6天內4度向對手說再見。

再於交易風聲中登板，瘋邦依舊不動聲色，用102球投完7局，責失3分完成優質先發，送出7次三振和1次保送，退場時是勝投候選，但小熊在8局上追平，逼出延長賽，瘋邦無緣勝投，同場先發的小熊強投達比修有，此役6局6K責失4分也無關勝敗。

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今天的比賽有3萬9747人進場，為開幕戰以來巨人本季最賣座的比賽，雖然美媒目前預測偏向瘋邦不會被交易，但還是有許多球迷進場，欣賞瘋邦可能的最後一次巨人主場先發，也有球迷高舉「謝謝你瘋邦，我們愛你」的看板。

瘋邦今在巨人主場先發。（歐新社）

巨人6天來第4次向對手說再見，近20場狂贏17戰，已經重返五成勝率，國聯外卡排第5，距離門檻僅2場勝差。總教練波契（Bruce Bochy）表示，每年交易大限附近，免不了謠言滿天飛，他與瘋邦想法一致，都只專注當下，試著贏得今天的球賽。

「我甚至連想都沒想過（可能是瘋邦最後一場巨人主場先發），他也說了一樣的話，球隊現在狀況正好，球隊和瘋邦想法很一致，我也只想欣賞他投球。」總教練波契說，稱讚瘋邦只想幫助球隊贏球，不論何時都不受流言影響。

總教練波契認為，每年交易大限附近，謠言滿天飛在所難免，但那些完全不是球員可以控制的，瘋邦清楚知道這點，也是因為他的過人專注力，凸顯他的專業，「那樣的專注力，你已經在季後賽看過，也在例行賽看過，這也造就了他如此特別。」

瘋邦退場獲全場起立致敬。（歐新社）

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