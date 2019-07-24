MLB》年度新人王競爭白熱化 阿隆索、洛爾持續領跑

阿隆索是國聯新人王的熱門人選。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕年度新人王獎項總是備受矚目，大聯盟官網記者賈斯提斯（Richard Justice ）今公布兩聯盟的領先者，大都會的阿隆索（Pete Alonso）與光芒隊洛爾（Brandon Lowe）皆在現在的季中票選裡獲官網記者中35張第一名選票，是目前呼聲較高的得獎者。

甫拿下全壘打大賽冠軍的超級新人阿隆索，在排行榜上包括全壘打、安打、二壘安打、及保送都是新人榜第一名，早已打破諸多全壘打紀錄的他，甚至還有機會獲得MVP選票，現在全壘打數僅落後給兩位MVP熱門人選貝林傑（Cody Bellinger）與耶利奇（Christian Yelich）。緊追在後的則有教士隊星二代塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與已拿下10勝的勇士菜鳥先發索洛卡（Mike Soroka）。

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美聯呼聲最高的人選則為光芒小將洛爾，本季出賽76場、目前打擊率0.276，77支安打在美聯新人中排行第一，唯一的變數是現在因脛骨挫傷（shin contusion） 正躺在傷兵名單。若是因傷持影響出賽，那麼太空人大物新人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）便大有機會，他在本季打破普侯斯（Albert Pujols）的紀錄，在生涯前30場比賽就有35分打點進帳。另外，金鶯本季表現不俗的小將米恩斯（John Means）則名列第三，他是1966年來隊史首位入選明星賽的菜鳥。



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