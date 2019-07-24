NBA》英國泳將拒跟孫楊合影遭警告 前勇士冠軍中鋒開嗆力挺

英國泳將斯科特（左）不但不願和中國名將孫楊握手，還拒絕和他同台合影。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行，繼澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）後，昨英國選手斯科特（Duncan Scott）同樣不願和中國名將孫楊合影，讓孫楊氣到失態飆罵，賽後斯科特雖收到國際泳聯警告，不過他賽後受訪時仍霸氣開嗆「不需要尊重孫楊」，而前勇士冠軍中鋒柏格特（Andrew Bogut）也推特上開嗆力挺拒合影的選手。

昨晚登場的200公尺自由式決賽，由於立陶宛選手拉普塞斯（Danas Rapsys）違規，讓游出1分44秒93成績的孫楊取而代之獲金牌，不過稍後在頒獎台典禮，並列第3的英國泳將斯科特卻同樣拒絕和孫楊同台合影，讓孫楊氣得在台上失態飆罵對手是「輸家（Loser）」。

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Sun Yang sale sul podio e insulta il britannico Duncan Scott, giunto 3°, reo di non avergli stretto la mano! Fino a quando il nuoto dovrà sorbirsi le bizze di questo pazzo? pic.twitter.com/PohjLPQFVk — Giorgio Spalluto （@GeorgeSpalluto） July 23, 2019

世界泳聯表示在檢視過200公尺自由式頒獎典禮的影片後，發聲明表示，「兩位選手出現的不當行為，已明顯違反世泳聯章程C12.1.3條」，同時對孫楊和斯科特都做出警告。

雖然收到警告，但斯科特在接受《BBC》採訪時，仍霸氣表示「如果（孫楊）不尊重我們的運動，那我們為什麼要尊重他？我想很多人、每名游泳選手，都支持霍爾頓的做法。」

英國泳將斯科特（左）拒絕和孫楊合影，讓孫楊氣得在台上失態飆罵。（美聯社）

然而斯科特的舉動引起許多中國網友不滿，社群媒體不但湧入大批中國網友留言「洗板」，甚至還收到死亡威脅，最後只能先將社群媒體都關閉。不過仍有許多國外網友大力贊同斯科特，前勇士澳籍中鋒柏格特也在推特上聲援拒合影的選手，表示「得跟孫楊同台的選手根本應該一錘把頒獎台打爆！」

Swimmers who medal vs Sun Yang should break the podiums with hammers....... — Andrew Bogut （@andrewbogut） July 23, 2019

前勇士中鋒柏格特也在個人攝群媒體聲援拒與孫楊合影的選手。（圖片取自柏格特推特）

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