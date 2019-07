NBA》英國泳將拒跟孫楊合影遭警告 前勇士冠軍中鋒開嗆力挺

英國泳將斯科特(左)不但不願和中國名將孫楊握手,還拒絕和他同台合影。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行,繼澳洲泳將霍爾頓(Mack Horton)後,昨英國選手斯科特(Duncan Scott)同樣不願和中國名將孫楊合影,讓孫楊氣到失態飆罵,賽後斯科特雖收到國際泳聯警告,不過他賽後受訪時仍霸氣開嗆「不需要尊重孫楊」,而前勇士冠軍中鋒柏格特(Andrew Bogut)也推特上開嗆力挺拒合影的選手。

昨晚登場的200公尺自由式決賽,由於立陶宛選手拉普塞斯(Danas Rapsys)違規,讓游出1分44秒93成績的孫楊取而代之獲金牌,不過稍後在頒獎台典禮,並列第3的英國泳將斯科特卻同樣拒絕和孫楊同台合影,讓孫楊氣得在台上失態飆罵對手是「輸家(Loser)」。

世界泳聯表示在檢視過200公尺自由式頒獎典禮的影片後,發聲明表示,「兩位選手出現的不當行為,已明顯違反世泳聯章程C12.1.3條」,同時對孫楊和斯科特都做出警告。

雖然收到警告,但斯科特在接受《BBC》採訪時,仍霸氣表示「如果(孫楊)不尊重我們的運動,那我們為什麼要尊重他?我想很多人、每名游泳選手,都支持霍爾頓的做法。」

英國泳將斯科特(左)拒絕和孫楊合影,讓孫楊氣得在台上失態飆罵。(美聯社)

然而斯科特的舉動引起許多中國網友不滿,社群媒體不但湧入大批中國網友留言「洗板」,甚至還收到死亡威脅,最後只能先將社群媒體都關閉。不過仍有許多國外網友大力贊同斯科特,前勇士澳籍中鋒柏格特也在推特上聲援拒合影的選手,表示「得跟孫楊同台的選手根本應該一錘把頒獎台打爆!」

Swimmers who medal vs Sun Yang should break the podiums with hammers.......