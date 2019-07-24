日本賽》一日連3敗出師不利 中國男單僅剩林丹

中國男單出師不利，首日打完僅剩還沒出賽的林丹倖存。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列日本羽球公開賽昨開打就爆冷不斷，羽壇強權中國隊更是出師不利，昨天光在男單項目一天就連輸三場，加上一哥石宇奇因在印尼賽扭傷腳踝退賽，男單僅剩下今天才要出賽的林丹一人。

日本賽首日，中國隊男單由大會第5種子的諶龍率先出戰，交手世界排名15的地主選手常山幹太，首局激戰至20：20平手後卻錯失決勝分，以14：21先丟一局。第二局諶龍依然沒能主動出擊，再度以17：21輸球，直落二遭常山幹太淘汰。

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名列大會第5種子的諶龍昨爆冷輸給地主選手，慘遭一輪遊。（歐新社）

接下來登場的陸光祖面對大會第7種子印尼名將金廷（Kantaphon Wangcharoen），雖與對手纏鬥到20：22才丟掉首局，接下來卻未能扭轉情勢最後以16：21失掉次局淘汰出局。

最後男單登場的是上週在印尼賽爆冷扳倒日本球王桃田賢斗的黃宇翔，不過這次與香港選手黃永棋交手，幸運之神似乎就沒能站在他這邊，黃宇翔開局就打得綁手綁腳，很快就以9：21丟掉首局，次局雖然稍微回穩一度追到18：19，不過接下來卻讓黃永棋連拿兩分取勝，同樣直落二黯然出局。

險遭全軍覆沒的中國男單，僅剩還沒出賽的名將「超級丹」林丹倖存，而世界排名第14的林丹今天下午將出戰第27名的丹麥約根森（Jan O Jorgensen），兩人生涯13次由林丹以9勝4敗佔上風。

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