MLB》「DIDI」5支5、希克斯再見撲接 洋基10局驚天逆轉勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天上演驚天大逆轉，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）單場5支5狂灌7打點，洋基克服6分落後逼出延長賽，10局下希克斯（Aaron Hicks）美技接殺，挺住滿壘危機，洋基以14：12擊敗雙城。

雙城前5局猛攻9分，洋基一度陷入2：8落後，5局上葛瑞戈爾斯擊出三分砲，縮小成3分差，隨後仍以5：9持續落後。8局上雙城換投，開局保送被洋基打開大局，3支二壘打追到8：9，葛瑞戈爾斯追加一支打回2分，洋基10：9超前，但桑契斯 （Gary Sanchez）跑壘受傷退場。

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8局下布里頓（Zack Britton）後援放火，被今天擊出三分砲的沙諾（Miguel Sano）再度開轟，雙城11：10要回領先，9局上洋基希克斯回敬2分彈超前1分，9局下終結者查普曼（Aroldis Chapman）大砸鍋，登板連3保送，雙城犧牲打追平，進入10局延長賽。

葛瑞戈爾斯單場5支5打回7分，洋基延長賽10局逆轉勝。（法新社）

10局上雙城派出第7任投手，洋基又是葛瑞戈爾斯帶起攻勢，連3棒敲安進帳分數，托瑞斯（Gleyber Torres）打回致勝分，雙城暴投再丟1分，洋基14：12領先。葛瑞戈爾斯成為洋基隊史第5位單場5支5、進帳7打點的球員。

10局下洋基奧塔維諾（Adam Ottavino）接替，單局3保送劇場再起，雙城2出局攻佔滿壘，格林（Chad Green）登板被凱普勒（Max Kepler）擊出深遠飛球，希克斯在警戒區再見美技接殺，洋基14：12逆轉贏球。

兩隊今天鏖戰10局，合扛6轟總共得到26分，洋基20安含2轟，雙城則是12安有4轟，各出動7名投手撐完打擊戰。洋基此役逆轉贏球，成為自1961年大聯盟擴編以來，第3度在例行賽前100場拿到65勝的球隊。

希克斯開轟，又演再見美技撲接。（法新社）

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