MLB》專打前輩！大谷棒打前田賺打點 對戰打擊率達4成（影音）

大谷翔平今從前田健太手中敲出一支帶有1分打點的安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今作客道奇主場展開高速公路大戰，大谷翔平因是在國聯比賽沒有被排在先發，不過二局上即獲代打機會，對決前輩前田健太，一棒敲安、助天使先馳得點，天使終場則以5：4力克道奇。

大谷翔平在此役前與前田建太對戰過兩次，4打數雖吞下2K，但曾在今年6月棒打前田、敲出一發陽春砲，今兩人再次對決，大谷翔平在2局上一二壘有人時接替先發投手寇爾（Taylor Cole）上場打擊，他先放掉一顆挖地瓜的壞球、接著面對前田93.1英哩的速球，一棒擊出右外野方向的強勁平飛安打，也讓二壘上的倫吉佛（Luis Rengifo）順利回來得到天使的第1分。

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總計大谷翔平面對前田健太生涯5打數、2安打包含1支全壘打、2分打點，打擊率達0.400。他面對另外一位日本投手、高中學長菊池雄星則是7打數3安打，打擊率更達0.429。

天使與道奇在4局戰成1：1平手，5局上靠著楚奧特的陽春砲在內攻下3分奠定勝基，7局上卡胡（Kole Calhoun）再添一轟，9局下道奇試圖反工，雖靠著馬恩西的犧牲打追到只差1分，不過最後卡胡上演再見助殺，讓代表追平分的貝林傑在本壘前出局，天使以5：4收下勝利。

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