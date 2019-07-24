滑冰》亞洲花式經典賽主辦權被拔 官網改公告撤爭議字眼

〔記者林岳甫／台北報導〕滑冰協會前晚9點臨時被國際滑冰總會（ISU）來信告知因「國際情勢」關係，聲稱我不適合辦國際賽，無預警取消「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」主辦權，但今協會改公告把具爭議性字眼「國際情勢」撤下，至於體育署將會與滑冰協會向總會提出申復。

滑冰協會前晚接ISU來信得知無緣舉辦賽事，昨官網公告「本會於2019年7月22日下午21時收到ISU國際滑冰總會來信表示：因國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽事，故ISU理事會決定取消台北10月30日至11月3日主辦之亞洲經典賽，改由香港協會主辦，照原訂日期於中國東莞辦理。」

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滑冰協會昨在官網公告「因國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽事，故ISU理事會決定取消台北主辦之亞洲經典賽」。（圖片擷取自滑冰協會官網）

體育署今早與滑冰協會開會，協會表示信中僅簡單說明為ISU決議，並未提及拔掉主辦權是因「國際情勢」關係，因此體育署要求協會重新公告，再來也會提出申復，捍衛原屬於我方主辦權。

此外，體育署核定補助200萬台幣給予滑冰協會，而賽事籌備依計畫進行中，目前事發突然，協會仍不願對外發表意見，將先與贊助商與參賽選手告知狀況，進行後續事宜。

不過體育署今早與滑冰協會開會後，協會表示信中僅簡單說明為ISU決議，並未提及拔掉主辦權是因「國際情勢」關係，因此體育署要求協會重新公告（圖片擷取自滑冰協會官網）。

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