中職Live》Lamigo連續3支安打！桃猿 5：0 兄弟

第二局

二局下，藍寅倫滾地球，一壘手接球傳給補位投手刺殺打者。林承飛高飛球被接殺出局。余德龍敲二壘安打。陳晨威三壘安打，帶有一分打點。林立中外野方向一壘安打，陳晨威回本壘。陳俊秀高飛球接殺出局。Lamigo 5：0 領先

二局上，張志豪高飛球出局。蘇緯達滾地球出局。黃鈞聲四壞球保送。王勝偉內野滾地球，游擊手接球後傳二壘封殺跑者，三出局。



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第一局



一局下，陳晨威擊出三壘安打。林立中外野方向全壘打，帶有兩分打點。陳俊秀平飛球被接殺。林泓育游擊方向滾地球出局。指定打擊朱育賢右外野方向陽春全壘打。郭嚴文滾地球出局。Lamigo 3：0 領先

一局上，第一棒吳東融敲出右外野方向一壘安打。王威晨王二壘方向滾地球，吳東融遭封殺。彭政閔二壘方向滾地球，二壘手傳球失誤，打者上一壘，一二壘有人。第四棒詹子賢右外野方向飛球被接殺，二出局。第五棒陳子豪三振出局，留下兩殘壘。

賽前

Lamigo桃猿主場迎戰中信兄弟，雙方皆派出洋投擔任先發，Lamigo桃猿由尼克斯擔綱重任，至於兄弟則派出赫猛。

尼克斯本季面對中信兄弟頗具心得，交手過8場戰績4勝2敗，不過曾遭張志豪、詹子賢重砲狙擊，對戰防禦率為2.63。

至於中信兄弟先發投手赫猛，前兩戰受教練團保護，用球數皆低於65球，就看此戰能否增加用球數，且維持壓制力。

Lamigo桃猿先發打線

1.陳晨威 , CF

2.林立 , 3B

3.陳俊秀 , 1B

4.林泓育 , C

5.朱育賢 , DH

6.郭嚴文 , 2B

7.藍寅倫 , RF

8.林承飛 , SS

9.余德龍 , LF

先發投手：尼克斯

中信兄弟先發打線

1.吳東融 , 2B

2.王威晨 , 3B

3.彭政閔 , DH

4.詹子賢 , LF

5.陳子豪 , RF

6.張志豪 , CF

7.蘇緯達 , 1B

8.黃鈞聲 , C

9.王勝偉 , SS

先發投手：赫猛

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