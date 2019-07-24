晴時多雲

甲子園》令和怪物休息一天又投129球完封 飆157km姿勢卻挨批

2019/07/24 19:12

〔體育中心／綜合報導〕2019夏季甲子園的岩手縣地方預賽，「令和怪物」佐佐木朗希在8強戰投了194球之後，休息一天，今天披掛上陣，4再投出9局投出129球完封勝，最快球速達到157公里，飆出15K，將在岩手縣地方決賽遭遇大谷翔平的母校花卷東高校。

佐佐木朗希今天150公里以上速球連發，最後對一關工投出9局2安打完封勝，即將在決戰碰上大谷翔平母校花卷東高校，贏球的人才可以進軍甲子園，他勢在必得地表示，一定要拿下第一名：「拿第二名，就跟第一輪輸球一樣。」

大谷翔平日前被問到佐佐木朗希時，曾經回應：「太強了，這樣好像在說自己很厲害（笑），不過我跟他無法比較，不管怎麼樣都要加油，但我希望我的母校花卷東高校可以代表岩手縣打進甲子園。」

日本球界颳起佐佐木旋風，不過日本著名球評張本勳卻對他的投球姿勢有意見：「身體素質是很了不起啦，不過那種姿勢進職業應該會被改吧，腳抬太高了 投個120、130球的話就會累了。」

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