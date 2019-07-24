NBA》林書豪回台展現親和力 自拍、簽名滿足球迷（圖輯）

林書豪向球迷打招呼。（記者朱沛雄攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕上季隨暴龍隊勇奪NBA冠軍金盃的台裔球星林書豪，今天下午3點抵達台灣，吸引眾多球迷前來桃園機場等候，豪小子現身後，氣氛也嗨到最高點，他展現親和力，幫球迷簽名、大方自拍。

林書豪親切與球迷自拍。（記者朱沛雄攝）

林書豪抵台後，隨即前往台北101召開記者會，也同步宣告今年的「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」正式開跑。

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林書豪除分享生涯首度奪冠的喜悅，現場也將邀請「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」第一、二屆的明星學員到場，包括本屆瓊斯盃台灣白隊球星林庭謙、UBA好手谷毛唯嘉、白曜誠、林心翔，暢談當年在訓練營的點點滴滴，從豪小子身上學到的大小事。

林書豪今天開始將展開一連串行程，包含每年必備的籃球訓練營，另有公益分享會、夏日市集以及電競簽約記者會等公開活動。

球迷等待林書豪。（記者朱沛雄攝）

大批球迷為林書豪接機。（記者朱沛雄攝）

林書豪幫粉絲簽名。（記者朱沛雄攝）

林書豪和球迷自拍。（記者朱沛雄攝）

林書豪幫粉絲簽名。（記者朱沛雄攝）

林書豪展現親和力。（記者朱沛雄攝）

林書豪展現親和力。（記者朱沛雄攝）

林書豪返台。（記者朱沛雄攝）

林書豪返台。（記者朱沛雄攝）

林書豪返台。（記者朱沛雄攝）

大批球迷等待。（記者朱沛雄攝）

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