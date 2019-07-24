高球》備戰東京奧運！高協與日本笠間市合作 台灣選手移訓免煩惱

高球協會理事長王政松（中）與茨城縣笠間市市長山口伸樹（左）、宍戶國際高球俱樂部總裁多田野敬簽訂合約。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高爾夫球協會今日與日本茨城縣笠間市、宍戶國際高球俱樂部簽訂三方合約，只要有望進軍明年東京奧運的台灣高球選手，能即刻至宍戶高球場移地訓練，屆時日方將會全程給予贊助，使選手訓練無後顧之憂。

明年東京奧運高球比賽場地是位於日本埼玉縣川越市的霞關鄉村俱樂部，為讓選手提前適應日本氣候、飲食等，因此相中距離霞關球場約1小時車程的宍戶。

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值得一提的是，笠間市從2017年就積極拜會前任高協理事長許典雅，並提出願意提供場地給予台灣選手備戰東京奧運，現任理事長王政松在今年4月就至笠間市拜訪，並實際走訪宍戶球場。

今日高協、笠間市及宍戶球場簽訂合作同意書，王政松希望能有更多台灣高球選手能提出移訓申請，屆時笠間市及宍戶球場絕對會給予無微不至的照顧，也期待透過提前移訓，於明年奧運打出最佳成績。

東京奧運高球門票是以世界排名為標準，男、女選手各有60席次，每個國家最多能拿到4張門票。男子選手成績計算區間為2018年7月1日至2020年6月22日；女子組從2018年7月8日到 2020年6月29日。

台灣目前居安全名單的是PGA旅美名將潘政琮居世界排名50，而女子部分，世界排名最佳為徐薇淩目前暫居71名。

高球協會理事長王政松（中）與茨城縣笠間市市長山口伸樹（左3）、宍戶國際高球俱樂部總裁多田野敬（右3）簽訂合約，以及奧會秘書長沈依婷（右2）、體育署副署長王水文（右1）當見證人。（記者林岳甫攝）



高爾夫球協會今日與日本茨城縣笠間市、宍戶國際高球俱樂部簽訂三方合約，只要有望進軍明年東京奧運的台灣高球選手，能即刻至宍戶高球場移地訓練，屆時日方將會全程給予贊助，使選手訓練無後顧之憂。（記者林岳甫攝）

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