NBA》林書豪談未來動向 最大夢想跟弟弟林書緯聯手（影音）

林書豪返台記者會。（記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台裔後衛林書豪今天下午飛回台灣，風塵僕僕從桃園機場趕往台北101出席記者會，分享上季隨暴龍奪冠的心情，以及外界最關心的未來動向。

林書豪上季季中被老鷹交易到暴龍，雖然是相當難得的經驗，奪得生涯首座冠軍戒，無疑是一段十分難忘的回憶，但完成夢想的方式並非「最理想模式」，不管是狀態下滑，上場時間過少，在關鍵時刻無法發揮出最好表現。

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自由市場開市後，各大球星陸續拋出震撼彈，讓今夏驚喜連連，林書豪坦言，前隊友雷納德轉戰快艇讓他最驚訝，「我以為他會回多倫多，他在這裡奪冠，但暴龍唯一不能滿足的就是，這不是他的家鄉。」豪小子表示，他能理解雷納德返鄉打球的想法。

相較於大咖球員的下一站塵埃落定，但林書豪的動向依舊成未知數，甚至傳出若無法續待NBA，可能會轉戰中國CBA，對此他說：「一定會擔心，我從小的夢想就是在NBA打球，而且我在這打了9年，不過，如果我已經用盡全力，我只能掌控自己能掌握的事，這樣我也能很驕傲的離開。」

林書豪坦言，5年前就有考慮過回亞洲打球一事，畢竟每年亞洲行都有許多粉絲熱情支持，但現在身體狀況還能留在NBA，未來若有機會，希望能跟林書緯一起打球，「我們打一號、二號，這會是我的最大夢想。」

至於下一步到底在哪？林書豪表示，目前都是經紀人在處理，未來才會一起討論，「我希望不管我加盟哪隊，我都能高興得打球。」

林書豪（左）、國泰世華銀行行政長周衛華（右）。（記者塗建榮攝）

林書豪（左）、國泰世華銀行行政長周衛華（右）。（記者塗建榮攝）

左起林心翔、白曜誠、林書豪、國泰世華銀行行政長周衛華、谷毛唯嘉、林庭謙。（記者塗建榮攝）

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