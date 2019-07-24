遭ISU打臉！滑冰協會自行放棄主辦 還在混淆視聽、欺騙

圖片為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕滑冰協會昨晚自行宣佈原訂今年10月30日至11月3日於台北小巨蛋舉辦「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」，臨時遭國際滑冰總會（ISU）取消，結果今日遭ISU以新聞稿打臉，原來我方早在5月底就提出可把主辦權讓出，至於詳細原因為何，今天記者數次登門拜訪協會，皆以「忙碌」為由遭絕，秘書長吳奕德始終不願出面。

ISU今日發新聞稿表示，台灣、香港皆提出申辦2019-2020賽季挑戰者系列賽亞洲區賽事，最終決定把主辦權給台灣。不過，ISU在5月底接獲包括台灣在內等來自亞洲會員國訊息，建議把賽事改辦在亞洲其他地區，ISU才決定把原屬於我主辦權轉給香港。

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滑冰協會從頭到尾都在撒謊，先於官網混淆視聽，公告「ISU國際滑冰總會來信表示：因國際情勢關係，我國目前不適合辦理國際滑冰賽事。」

滑冰協會今日早上與體育署開會表示信中無「國際關係」4字，隨後重新公告，並撤掉爭議性字眼。更扯的是，滑冰協會始終未提及是自行放棄主辦，與體育署開會還裝不知情，聲稱是無預警遭取消主辦，體育署則發新聞稿表示，會協助滑冰協會向ISU進行申復，並在明天邀外交部、奧會共同商議如何申復。

滑冰協會今日官網的最新聲明仍在自圓其說，「針對發生此事我們十分遺憾也很無奈，我們正在了解其決策過程，並準備進行申復與 ISU 總會進行溝通，如有進一步消息會盡快跟大家說明。」

中華民國滑冰協會聲明稿。

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