瓊斯盃》蔡佩真末節飆12分 台灣藍隊反撲未果吞首敗

台灣藍不敵日本。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃女子組今在新莊體育館點燃戰火，台灣藍隊一度落後達16分，第4節蔡佩真一人獨砍12分，率隊急起直追，但最終仍以67：75落敗。

彭詩晴與蔡佩真合砍42分。（記者林正堃攝）

台灣藍隊今碰上日本隊，進攻火力大多落在彭詩晴一人身上，一度落後達16分，決勝節，蔡佩真連拿4分，率隊急起直追，加上潘姿吟的三分打還有彭詩晴的三分彈，一度追到5分落後，但關鍵時刻沒能擋下日本隊的外線，最終仍以8分差落敗。

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台灣藍隊彭詩晴繳出全隊最高23分、6籃板，35歲老將蔡佩真則進帳19分、10籃板。教練華格納表示，團隊一起練球只有5次，今天第一戰繳出這樣的成績，已經很滿意，相信大家會慢慢調整到位，越打越好；他也特別稱讚蔡佩真在第4節打得相當好，像是回到20歲一般，且防守上也給予球隊很多幫助。

今年日本隊為WJBL職業隊日本三菱電機無尾熊，今以永井唯菜繳出19分，表現最佳，櫻木千華13分。

彭詩晴與蔡佩真合砍42分。（記者林正堃攝）

王維琳與日本川井麻衣爭球。（記者林正堃攝）

彭詩晴上籃得分。（記者林正堃攝）。

黃凡珊上籃時被犯規。（記者林正堃攝）

黃湘婷。（記者林正堃攝）

潘姿吟。（記者林正堃攝）

王維琳。（記者林正堃攝）

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