奧運》東京奧運倒數一年 廢手機提煉的獎牌亮相

東京奧運獎牌亮相。（歐新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕2020東京奧運帕運24日進入倒數一週年，以廢手機等電子產品提煉製成的金銀銅3種獎牌也在今天亮相，正面刻有「TOKYO 2020」、奧運五環和東奧會徽市松圖等圖樣，周圍環繞著立體旋渦，精緻且耀眼，參加揭幕的日本選重國手三宅宏實說，雖然她已有兩枚奧運獎牌，但都比不上東奧獎牌耀眼。

東京奧運獎牌亮相。（歐新社）

日本首相安倍晉三（右起）、國際奧委會主席巴赫、東奧組委會主席森喜朗、東京都知事小池百合子。（歐新社）

東奧組委會今天在東京國際論壇大樓舉辦奧運倒數一週年相關活動，東奧組委會主席森喜朗、東京都知事小池百合子、日本首相安倍晉三向國際奧委會主席巴赫等人說明東奧籌辦情況，巴赫表示，東京在大會開幕前1年就把所有設施和舉辦細節都準備得差不多，如此準備充分的城市，他還是頭一遭遇到，明年的東奧將是日本向全世界展示豐富的歷史文化、最尖端科技和款待禮儀等特色的最佳機會。

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東奧組委會選在倒數一週年的今天公布3大獎牌，由日本設計師川西純市於421件應徵作品中脫穎而出，3面獎牌百分之百使用的金銀銅材料是由東京向全國民眾募集的廢手機、平板等電子用品採集而來，日本稱之為「都市礦山」，夠打造5000面獎牌。

金牌是在純銀鍍上6公克以上黃金，銀牌為純銀打造，兩者均為夏季奧運史上最重的550公克，銅牌有450克含有少量鋅。3面獎牌的直徑同為8．5公分，側面刻有英文的項目名稱。除了獎牌之外，懸掛獎牌的緞帶使用再生聚酯，印有與會徽相同的市松圖案，還採用了視障人士伸手觸摸便能知道獎牌顏色的凸點加工。

東京奧運的金牌達550公克，是夏季奧運史上最重。（歐新社）

今天的倒數活動中，日本女星石原里美、搞笑藝人組合「三明治人」也與東奧吉祥物「未來永遠」同台宣傳奧運聖火接力傳遞的活動，東奧聖火預定明年3月26日由日本東北大地震重災區福島起跑，東京宣布將招募萬名不分國籍的民眾接力傳聖火。

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