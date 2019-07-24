日本樂天杯》梅西缺席 巴塞隆納慘輸切爾西

格里茲曼盤球過人。（歐新社）

〔駐日特派員林翠儀、記者黃照敦／東京24日報導〕歐洲兩大足球豪門英格蘭超級聯賽切爾西足球俱樂部與西班牙足球甲級聯賽巴塞隆納足球俱樂部，23日在日本樂天杯國際足球賽對戰，這是兩隊繼2012年歐冠準決賽後首次交手，但雙方在主力球員坎特和梅西均缺席，切爾西在上下半場各攻進一球，巴薩於終場前扳回一城，最終切爾西以2比1贏球。

日本球迷到場助陣。（歐新社）

切爾西球員送球衣。（歐新社）

切爾西所屬的英超和巴薩所屬的西甲聯賽均將在8月開打，兩隊應日本網購龍頭「樂天市場」邀請到日本進行對戰，這場球賽球票最高為20萬圓（約合台幣58000元），最低票價也要15000圓，即使票價不菲，但仍吸引了51126名觀眾進場，很多日本球迷穿10號的梅西球衣進場。

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這是巴薩時隔3年半再次訪日，可惜梅西這次並未同行，讓切爾西找到可乘之機，在開場34分鐘由亞伯拉罕晃過門將射入空門，下半場的第81分鐘再由巴克利20碼處左腳射出反彈球緊貼左側立柱入網。

巴克利破門慶祝。（歐新社）

切爾西上一場與日本聯賽冠軍的川崎隊交手，不但爆冷輸球，主力坎特還傷了膝蓋，提前打包返英療傷，教練蘭帕德表情都垮了，這場與巴薩的交手蘭帕德重用了年輕前鋒亞伯拉罕及新加入的美國新星普利西奇，頂住了巴薩的壓力逐漸掌握控制權。

巴薩少了梅西，但有身價1.2億歐元的法籍格里茲曼（Antoine Griezmann），可惜失誤連連，直到終場前傷停時間才由馬爾甘（Malcom de Oliveira）傳球，拉基蒂奇（Ivan Rakitić）20碼處勁射入左上角，扳回一分。

拉基蒂奇進球慶祝。（歐新社）

另外，巴薩27日將移師到神戶與日本職業足球聯賽的神戶勝利船隊對打。

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