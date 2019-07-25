NBA》與「可愛」正式加盟快艇 PG：命中註定在一起

快艇為雷納德和P.喬治舉辦加盟記者會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天迎接隊史重要日子，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）和「PG」P.喬治（Paul George）兩大球星正式加盟，P.喬治認為兩人命中註定要一起打球，雷納德則說想締造屬於他們的歷史。

雷納德和PG都是加州出身，能夠攜手回鄉效力，讓PG相當興奮，他在記者會上提起往事，回憶當年自己還在溜馬時期，球隊在選秀會上挑了雷納德，後來才把雷納德交易到馬刺，透露當年因為位置重疊，一度因為可能得跟雷納德競爭而緊張。

請繼續往下閱讀...

PG也說，他現在知道自己是怎樣的球員，也明白雷納德已經發展成怎樣的球員，很期待終於能合力為家鄉打球，認為兩人同隊是命中註定，「我真希望當年溜馬有留住他，我們就能一起成長，看來是命運註定我們應該要一起打球。」

P.喬治直呼能與雷納德合體是命中註定。（法新社）



雷納德則說，快艇非常想要贏球，他對於力拚隊史首冠感到相當興奮，「這是我們的機會，打出我們自己的籃球、締造歷史，他們沒進過總冠軍賽，也沒有贏過總冠軍賽，這對我來說挺令人興奮的，讓我做出決定。」

兩人的加盟記者會，因為老闆波爾默（Steve Ballmer）興致高昂，現場氣氛相當熱鬧澎湃，名人堂球員、現任快艇總裁的威斯特（Jerry West）幽默形容：「有時候你會在年中收到聖誕禮物，而這（雷納德和PG）就是我們得到的。」

Chills. pic.twitter.com/eFzxRaoKip — LA Clippers （@LAClippers） 2019年7月24日

Going going, back back, to Cali Cali@Yg_Trece | #ClipperNation pic.twitter.com/0a2FnlepaK — LA Clippers （@LAClippers） 2019年7月24日

The California roots run deep.@kawhileonard | #ClipperNation pic.twitter.com/A0mFz0e6NV — LA Clippers （@LAClippers） 2019年7月24日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法