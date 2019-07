NBA》與「可愛」正式加盟快艇 PG：命中註定在一起

快艇為雷納德和P.喬治舉辦加盟記者會。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇今天迎接隊史重要日子,「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)和「PG」P.喬治(Paul George)兩大球星正式加盟,P.喬治認為兩人命中註定要一起打球,雷納德則說想締造屬於他們的歷史。

雷納德和PG都是加州出身,能夠攜手回鄉效力,讓PG相當興奮,他在記者會上提起往事,回憶當年自己還在溜馬時期,球隊在選秀會上挑了雷納德,後來才把雷納德交易到馬刺,透露當年因為位置重疊,一度因為可能得跟雷納德競爭而緊張。



PG也說,他現在知道自己是怎樣的球員,也明白雷納德已經發展成怎樣的球員,很期待終於能合力為家鄉打球,認為兩人同隊是命中註定,「我真希望當年溜馬有留住他,我們就能一起成長,看來是命運註定我們應該要一起打球。」

P.喬治直呼能與雷納德合體是命中註定。(法新社)



雷納德則說,快艇非常想要贏球,他對於力拚隊史首冠感到相當興奮,「這是我們的機會,打出我們自己的籃球、締造歷史,他們沒進過總冠軍賽,也沒有贏過總冠軍賽,這對我來說挺令人興奮的,讓我做出決定。」

兩人的加盟記者會,因為老闆波爾默(Steve Ballmer)興致高昂,現場氣氛相當熱鬧澎湃,名人堂球員、現任快艇總裁的威斯特(Jerry West)幽默形容:「有時候你會在年中收到聖誕禮物,而這(雷納德和PG)就是我們得到的。」

