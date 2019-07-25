MLB》跑壘拉傷鼠蹊部 洋基桑契斯又成傷兵（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨在延長賽激情贏球，但明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）因跑壘傷退，今天被放入傷兵名單，連2年單季二度成傷兵，將由羅邁（Austin Romine）代班蹲捕。

桑契斯昨天連2打數被對方美技守備，8局上擊出游擊方向滾地球，往一壘衝刺仍出局後，因為左腿鼠蹊部不適，提前退場休息，今天被放入10日傷兵名單，已排定MRI檢查，昨天賽後表示應該沒有大礙。

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「就只是覺得有一點緊繃而已，不會讓我因此沒辦法走路，或是自由活動我的背部，所以我對此保持樂觀。」桑契斯透過翻譯表示，他在去年曾因右側鼠蹊部拉傷2度停機，這次比較像抽筋，跟去年的傷況完全不同。

桑契斯昨天跑壘傷退。（資料照，法新社）



桑契斯今年季初曾因左小腿拉傷缺陣11場，這次是鼠蹊部中獎，連2年單季二度進傷兵名單。桑契斯最近連19打數無安打，出賽21場85支10，打擊率僅1成18，吞下28K，這回受傷由羅邁代班，從3A被拉上的東岡凱爾（Kyle Higashioka）當替補。

洋基目前仍有13名傷兵，其中有10位是60日傷兵名單，另外3位在10日傷兵名單的是史坦頓（Giancarlo Stanton）、梅賓（Cameron Maybi），以及最新報到的桑契斯，目前歸期未定。

桑契斯連2年單季二度成傷兵。（資料照，法新社）

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