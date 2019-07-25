NBA》中國市場吸引力不再？美媒分析大咖球星不打世界盃原因

多名大咖球星都退賽，相較起2014年世界盃的陣容，美國隊今年星度黯淡不少，圖為2014年美國隊陣容。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者里拉德（Damian Lillard）和馬刺德羅森（DeMar DeRozan）兩大球星今確定將不打世界盃，讓本屆美國隊星度再遞減，而《NBC Sports》專欄作家今撰文分析，指出多名大咖球星缺席的原因，除了舉辦時間可能與NBA開訓時間太接近之外，另外一個就是因為相較起中國市場，美國球員還是更在乎奧運。

美國隊下月5號在拉斯維加斯開訓，不過在A.戴維斯（Anthony Davis）和哈登（James Harden）宣布不打後，E.戈登（Eric Gordon）、威廉森（Zion Williamson）、麥考倫（CJ McCollum）、畢爾（Bradley Beal）和T.哈里斯（Tobias Harris）跟著相繼退出，而昨天里拉德、德羅森也確定不打，截至現在已經有8名美國隊的大咖球員辭退世界盃。

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2014年美國隊在哈登領軍下，勇奪該屆冠軍。（資料照，美聯社）

《NBC Sports》專欄作家Kurt Helin撰文指出，以往FIBA世界盃每四年舉行一次，會在奧運週期之間的偶數年份舉行，例如上一屆世界盃是在2014年，里約奧運則是2016年舉辦。東京奧運將在2020年舉辦，然而這次國際籃聯卻選在2019年舉辦世界盃（而不是2018年），可能因為這樣改變了球員想參加世界盃的想法。

Helin認為，對美國球員來說更多人觀看的奧運會有比較大的吸引力，這代表如果球員必須在奧運與世界盃之間作決擇，儘管中國市場有絕對的吸引力，他們仍會選擇參加明年的奧運。

而在失去多位大咖球星後，美國隊星度最高的球星只剩塞爾提克新一哥「天行者」沃克（Kemba Walker），不過即使如此說，外媒認為美國隊板凳深度依舊傲人，永遠有源源不絕的球員能夠馬上遞補，而根據《OddsChecker》數據網站，美國隊目前的奪冠機率仍是高居第一。

眾多球星都辭退，讓新球季將改披綠衫的明星後衛沃克，成為美國隊中星度最高的球員。（資料照，法新社）

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