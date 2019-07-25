MLB》海德超狂後腳滑球 古巴重砲只能揮空氣（影音）

Josh Hader, Slider



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Back Door. Back Foot. Who cares. pic.twitter.com/xzdslZb5df — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2019年7月24日

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今在主場繼續迎戰紅人隊，五局下靠著捕手葛朗多（Yasmani Grandal）帶有兩分打點的安打逆轉比分，再藉牛棚投手輪番上陣成功守成，終場以5：4力克紅人、避免系列賽遭橫掃，而釀酒人中繼投手海德（Josh Hader）在7局上面對紅人外野手普伊格（Yasiel Puig）一顆82.5英哩的「後腳滑球」，超大幅度的位移讓普伊格完全被吊到、只能揮個大空棒。

海德在7局上半上場中繼，他先K掉沃托（Joey Votto）、讓溫克（Jesse Winker）擊出飛球後，在兩出局時面對第四棒的普伊格，他在1壞球後對普伊格投出一顆從外側拐進、幾乎要打到普伊格右腳的超狂位移滑球，讓他大棒一揮、卻只能揮到空氣，這段影片被放上推特短短3小時、已逾3萬人次觀看，隨後這個打席海德也成功送出三振。

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釀酒人先發投手查辛（Jhoulys Chacin）此役僅投3局就失掉3分自責分、後來因右肋骨不適提前退場，所幸今日牛棚給力，接續上場的5位投手完全沒掉分，也給了隊友反攻的機會，5局下半，大物新秀日浦先貢獻一支陽春砲將比數追到1分差，葛朗多擊出短程安打、但靠著溫克的傳球失誤得到2分，艾柏斯（Matt Albers）收下本季第5勝、9局上場關門的佩洛塔（Freddy Peralta）則收下生涯第一次救援成功。

海德今中繼2局就送出5K。（美聯社）

佩洛塔收下生涯第一次救援成功。（美聯社）

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