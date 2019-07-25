NBA》差點暴龍、湖人二擇一 雷納德解釋為何選快艇

雷納德解釋快艇出線原因。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷納德（Kawhi Leonard）和P.喬治（Paul George）今天正式加盟快艇，雷納德坦言原本差點在暴龍和湖人二擇一，但是快艇球團討喜的應對與態度，以及新隊友P.喬治，讓他決定改選快艇。

雷納德在記者會上表示，他對快艇在他還是自由球員時，能夠保持安靜和信任感，感到相當讚許，「現在的NBA世界裡，有一堆捏造出來的東西，對我來說，有成熟理解度，以及不論好壞事都開誠佈公，都相當重要，我覺得是這些讓我們建立好關係。」

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對於同屬家鄉球隊的快艇和湖人，雷納德也有自己的想法，直言快艇這幾年已經進步很多，他不在乎湖人的關注度遠高於快艇，也不在意湖人拿過很多座冠軍，「他們是湖人隊，是奪冠常勝軍，媒體當然會關注他們，就算我們 （快艇）真的贏了，誰知道會不會改報導我們。」

雷納德不在乎媒體關注程度。（法新社）

「我只想要贏球，做會讓自己和隊友開心的事，不管我們放在心裡的目標是什麼，那就會是我的焦點，我只要讓我們開心，如果我們拿冠軍，然後沒人要報導我們，我也樂得開心。」雷納德說。

他也在記者會上再度感謝前東家暴龍，從幫他接生兒子的醫生、死忠支持的餐廳老闆、隊友、球隊到整個多倫多城市，鉅細靡遺地感謝一遍，表示因為沒在用社群軟體，所以把握機會再次致謝。

雷納德接受《ESPN》訪問時，坦言一度要在暴龍和湖人擇一，但最後選擇快艇，「我真的差一點，真的真的差一點（就要選暴龍或湖人），但是快艇給了一個能跟P.喬治一起打球的機會，就很簡單了，就是好，我說就這麼辦。」雷納德說。

雷納德和P.喬治正式加盟快艇。（美聯社）

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