MLB》支持川普遭抨擊 李維拉捍衛政治自由

李維拉發表名人堂演說。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）前天入主名人堂，有美媒針對他的政治理念大做文章，李維拉今天公開捍衛自由，強調他跟美國總統川普早就是朋友，不會因此停止他對川普的尊重與支持。

李維拉為史上第一位全票通過的名人堂球員，前天是進駐古柏鎮的重大日子，但《Daily Beast》Robert Silverman在當天公開撰文，以「名人堂球員李維拉極右政治思想的內幕」為題，抨擊李維拉樂意支持種族主義者總統、力挺以色列極右派政府，引發軒然大波。

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李維拉今天公開回應，在接受《FOX NEWS》訪問時，大力捍衛自己的政治和宗教理念，強調他跟川普是舊識，記者可以想寫什麼就寫什麼，身為虔誠基督徒的他，不會因此受影響。「川普總統之於我，在他當上總統之前，他是我的一個朋友，所以因為他是總統，我就要轉身不理他了嗎？」

「不，我尊敬川普，我尊重他的作為，我也相信他全是為了美國好。」李維拉說，重申不會改變立場和信仰，「談到以色列，我身為基督徒，我的救世主耶穌基督、他是猶太人，所以我怎麼可能別過身去，說『喔，我不會支持以色列的。』」

李維拉與川普總統是老朋友。（資料照，歐新社）

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