游泳》「池江請不要放棄！」 蝶式奪牌女將齊為6金美少女打氣

在蝶式奪牌的3位選手，直播在掌心祝福句子，合拚出「池江璃花子，請永遠不要放棄」，為罹癌的日本美少女打氣。（法新社）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州登場，近日雖因外國選手拒與中國名將孫楊合影鬧得沸沸揚揚，不過女子賽場邊卻出現完全不同的一幕，三位女子100公尺蝶式奪牌選手，頒獎時特地在掌心寫上鼓勵的話，隔著鏡頭暖心為因白血病缺席的日本6金美少女池江璃花子打氣。

年僅18歲的日本游泳天才少女池江璃花子，2018年雅加達巨港亞運獨拿6金2銀，一舉拿下賽會MVP，被視為2020年東京奧運日本的奪金希望，卻在今年2月拋出確診白血病的震撼彈，震驚體壇，為了專心投入治療，池江選擇暫別賽場，4月就缺席了日本國手選拔賽，也沒能趕上7月的世錦賽。

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而當地時間22日晚間登場的女子100公尺蝶泳式決賽中，加拿大小將孟尼爾（Margaret MacNeil）以55秒83奪金，世界紀錄保持者、瑞典名將約史卓姆（Sarah Sjostrom）摘銀，澳洲泳將艾瑪麥肯（Emma McKeon）則獲銅。

加拿大小將孟尼爾（中）奪金，世界紀錄保持者、瑞典名將約史卓姆（右）摘銀，澳洲泳將艾瑪麥肯（左）則獲銅。（歐新社）

3人在頒獎禮時卻突然放下手中的吉祥物，並將掌心對向直播鏡頭，原來3名位女將齊在掌心寫字，合力拚出「池江璃花子請永遠不要放棄」，溫馨一幕令人動容。而封后的孟尼爾在接受《世界游泳》雜誌訪問時表示，這次打氣行動其實是由瑞典名將約史卓姆提出，「希望能藉由這次行動能讓她（池江）看到我們都在支持她。如果她有任何需要，我們就在這裏。」

行動發起人約史卓姆也補充：「我希望她（池江）能好好抗癌，她是一名真正的勇士，也是實至名歸的贏家。」

而收到暖心應援的池江璃花子，最後透過自己的社群媒體，向惺惺相惜的對手兼好友們表達感激之情，「謝謝，我愛妳們！」。

日本游泳天才美少女池江璃花子因罹患白血病缺席世錦賽。（資料照，取自璃花子IG）

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