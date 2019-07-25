NBA》合約還沒到就高喊賣我 柯爾不滿戴維斯偷跑

A.戴維斯在鵜鶘合約尚未到期便提出想交易到湖人（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）在今年一月時提出交易到湖人的要求，當時他與鵜鶘的合約還有一個賽季，而勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對於A.戴維斯的交易認為「對聯盟不利」。

柯爾向《The Warriors Insider Podcast》表示，不在自由市場的球員強行脫離原有的合約是必須正視的問題，他特別提出A.戴維斯的案例是因為他非常健康，卻在現有合約還沒結束就表示想離隊，不只聯盟必須處理，而球員也應該謹慎的問題。

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「簽下合約的那一刻，就表示你要為了球隊、城市和球迷們付出努力，等到變回自由球員之後再離開就是你的權利，不過既然已經簽了就應該要履行合約。」柯爾說。

NBA總裁席佛（Adam Silver）也已經多次表示，希望在不公開的情況下處理交易需求，避免公開競爭讓球隊和球員的利益糾葛不清。

柯爾不樂見球員沒打滿合約就離隊（資料照，法新社）

「交易要求對於球隊來說是很沮喪的，因為球員更在乎自己的名氣。」柯爾表示，希望A.戴維斯的情況不會成為一種趨勢，在合約到期之前就開始有動作令人困擾，不管是球隊還是聯盟都像成了人質，這樣對大家都不好。

柯爾也提到詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）的例子，兩位球星都是把合約打完再加入新東家，而柯爾認為「這本來就是應該的」。

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