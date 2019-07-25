MLB》明星賽MVP氣勢如虹 本季兩場完封勝聯盟第一人

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今持續作客藍鳥隊主場，甫獲明星賽MVP的印地安人小將畢伯（Shane Bieber）再次發揮宰制力，前六局繳出無安打的演出，最後完封9局，只被打出1支安打，終場印地安人就以4：0輕取藍鳥，系列賽取得2勝1負優勢，距離美中龍頭雙城僅剩2.5場勝差。

畢伯在二局上就先對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）投出保送，不過隨後史摩克（Justin Smoak） 敲出雙殺打，因此在6局結束前，仍未敲安的藍鳥隊形成變相的18上18下。一直到7局下半首名打者索賈德（Eric Sogard）逮中畢伯的曲球，一棒擊成右外野方向的場地二壘安打，無安打比賽才宣布破功。畢伯隨後穩住陣腳，雖曾被攻占一、三壘，仍以三振史摩克化解失分危機。

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打線方面，印地安人在5局上靠著普拉維奇（Kevin Plawecki）的二壘安打先馳得點，8局上莫卡多（Oscar Mercado）的高飛犧牲打拉開為2分差距，9局上再藉2支安打增添2分保險分，終場以4：0完封藍鳥，畢伯也成為本季第一位擁有兩場完封勝的投手。

身陷交易傳聞的史卓曼（Marcus Stroman）今日繳出7局失1分的好投，可惜隊友打線熄火，苦吞本季第11敗。

畢伯今繳出1安完封勝的精采表現。（今日美國）

此役極有可能是史卓曼主場告別戰。（美聯社）

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