游泳》打破飛魚傳說！ 匈牙利新星200蝶創世界紀錄

米拉克在本屆世錦賽打破飛魚高懸十年的世界紀錄。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕19歲匈牙利游泳新星米拉克(Kristof Milak),昨天在南韓光州世錦賽男子200公尺蝶式決賽,游出1分50秒73的驚人紀錄,摘下金牌,並打破「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)所保持1分51秒51的世界紀錄。

米拉克去年曾在歐錦賽奪金,而在今年世錦賽也大放異彩,昨天在200公尺蝶式決賽,前50公尺一度落後給南非選手克洛斯(Chad le Clos),前100公尺游出52秒88的成績,與菲爾普斯2009年刷新自己紀錄的秒數相同,不過他後半段加足馬力,瞬間甩開與對手的差距,最後以1分50秒73成功摘金,並打破世界紀錄。

16歲的菲爾普斯2001年世錦賽就在200蝶奪金,生涯在該項目共累積4金,而睽違18年後,米拉克飆破菲爾普斯高懸以久的最速紀錄,一戰成名。

米拉克順利摘下世錦賽200蝶金牌。(法新社)

