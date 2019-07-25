游泳》打破飛魚傳說！ 匈牙利新星200蝶創世界紀錄

米拉克在本屆世錦賽打破飛魚高懸十年的世界紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕19歲匈牙利游泳新星米拉克（Kristof Milak），昨天在南韓光州世錦賽男子200公尺蝶式決賽，游出1分50秒73的驚人紀錄，摘下金牌，並打破「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）所保持1分51秒51的世界紀錄。

米拉克去年曾在歐錦賽奪金，而在今年世錦賽也大放異彩，昨天在200公尺蝶式決賽，前50公尺一度落後給南非選手克洛斯（Chad le Clos），前100公尺游出52秒88的成績，與菲爾普斯2009年刷新自己紀錄的秒數相同，不過他後半段加足馬力，瞬間甩開與對手的差距，最後以1分50秒73成功摘金，並打破世界紀錄。

請繼續往下閱讀...

16歲的菲爾普斯2001年世錦賽就在200蝶奪金，生涯在該項目共累積4金，而睽違18年後，米拉克飆破菲爾普斯高懸以久的最速紀錄，一戰成名。

米拉克順利摘下世錦賽200蝶金牌。（法新社）

米拉克順利摘下世錦賽200蝶金牌。（法新社）

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding!a href="https://twitter.com/hashtag/Swimming?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Swimming#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3 — FINA （@fina1908） 2019年7月24日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法