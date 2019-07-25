NBA》這些球員還沒有家！ 美記者撰文推銷林書豪

林書豪還沒能找到下季的新東家。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場逐漸進入尾聲，不過迄今仍有許多自由球員沒找到新東家，美媒《雅虎體育》記者記者Ben Rohrbach今撰文，點名目前自由市場還有哪些好手待價而沽，第一位就點了到台裔後衛林書豪。

Ben Rohrbach今以「現在誰離開了？2019年幾近枯竭的自由市場指南」為題，撰文列出目前自由市場上有身手卻仍在待價而沽的球員名單，而林書豪也被列在替補控球後衛名單上的第一位。

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Rohrbach在文中指出林書豪上季隨暴龍奪冠，但冠軍賽系列戰就只獲得了51秒的上場機會，Rohrbach提到雖然這樣會也許有人會認為，這就是林書豪在職業生涯能對季後賽有所影響的證據，但也可能只是他因為在短時間內還未能融入冠軍隊的輪替陣容。

林書豪昨舉辦返台記者會。（記者塗建榮攝）

Rohrbach認為，林書豪仍然是一名能擋拆的控球後衛，也肯定他在NBA休息室中能帶給隊友的積極力量，認為他在老鷹時期擔任替補時表現的也還不錯。而林書豪上季出賽74場，繳出場均9.6分、3.1助攻和2.4籃板的表現，三分球命中率則是29.4％。

而除了林書豪外，Rohrbach另外也點名了前尼克後衛伯克（Trey Burke）、前勇士三冠老將李文斯頓（Shaun Livingston）；搖擺人則有「神經刀」史密斯（J.R. Smith）、尚柏特（Iman Shumpert）、塞佛羅夏（Thabo Sefolosha），最後大個子球員前灰熊中鋒諾亞（Joakim Noah）、「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）等人都還沒決定落腳處，而原本也被Rohrbach點到的西班牙明星中鋒P.加索（Pau Gasol）稍早則被拓荒者以一年合約簽下。

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