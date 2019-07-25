MiLB》守備有美技還敲致勝分 林子偉復出首次連2戰猛打賞

林子偉不但守備有美技、猛打賞還敲回球隊致勝分。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力紅襪3A台灣好手林子偉，今日繼續與光芒3A交手，而他同樣先發打第六棒、不過今天被調去守左外野，而他不但首局就大秀長傳美技，與隊友搭配製造雙殺守備，還為球隊打回致勝分，今4打數中敲出3支安打，也是他肩傷回歸後第一次連兩戰繳出猛打賞。

林子偉此戰第一局就大秀「雷射肩」，從左外野長傳本壘觸殺跑者技驚全場，也中斷了光芒3A的攻勢，他2局上首打席就敲出右外野平飛安打；4局上第二打席敲出二壘滾地球出局，而前5局打完紅襪靠著奧英斯（Chris Owings）和卡斯提歐（Rusney Castillo）「背對背」開轟，和光芒3A戰成3：3平手。

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6局上紅襪1出局後攻佔一、二壘，林子偉把握建功機會，第三打席敲出中外野清壘安打，一棒將超前分打回來，6局下在1出局紅襪牛棚挨轟先失守掉1分，不過接下來林子偉先接殺光芒路克斯（Nathan Lukes）擊出的飛球，又機警傳向一壘與奧英斯合力製造雙殺守備，成功替球隊守住1分領先。

而林子偉在9局上第四打席又敲出左外野平飛安打，不過兩隊牛棚回穩，最後三個局都沒有再失分，最終紅襪3A靠著林子偉的致勝安打，以5：4險勝光芒3A。而林子偉此役4打數敲出3安，沒被三振打回2分打點，還繳出兩次守備美技，打擊率也從賽前的2成44升到2成60。

林子偉肩傷回歸後首次連2戰繳出猛打賞。（資料照，法新社）

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