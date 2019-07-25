NBA》威廉森簽約Jordan 有望超越詹姆斯合約紀錄

威廉森與Jordan Brand簽下新秀球鞋合約（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊選秀狀元威廉森（Zion Williamson）於美國時間週二宣佈和Jordan Brand簽約，成為NBA史上最高額的年度新秀球鞋合約之一。

威廉森對能夠加入喬丹家庭感到非常幸運，他表示：「我小時候就夢想能夠打進NBA，和喬丹（Michael Jordan）一樣有長遠的影響力，他是我所景仰的運動員之一，我實在無法表達正在這趟旅程上前進有多開心和興奮。」

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除了Jordan Brand，原本還有多家品牌想和威廉森簽約，不過威廉森還是決定選擇「兒時夢想」，與Jordan Brand合作。

詹姆斯於2003年與Nike簽下的9000萬美元合約。（資料照：USA TODAY Sports）

根據《ESPN》，威廉斯與Jordan Brand的合約為五年，帶來每年超過1000萬美元的收益，打破NBA史上最高額新秀球鞋合約的紀錄；不過《富比士》則指出威廉斯的合約為7年7500萬美元，如果消息正確，威廉斯的合約仍然沒有超越詹姆斯（LeBron James）於2003年與Nike簽下的9000萬美元合約。

Jordan Brand目前簽約的NBA球員還包含全明星魏斯布魯克（Russell Westbrook）和保羅（Chris Paul）。

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