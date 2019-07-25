晴時多雲

MLB》與雙城3戰合扛20轟 洋基全壘打紀錄滿天飛（影音）

2019/07/25 14:00

〔體育中心／綜合報導〕昨天激情贏球的洋基，今對雙城又是一陣爆打，4局打完已拿9分，托瑞斯（Gleyber Torres）和英卡納西恩（Edwin Encarnacion）開轟寫紀錄，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）3安3打點，洋基10：7贏球，兩隊三連戰合扛20轟，追平美聯紀錄。

洋基昨在8、9、10局狂灌9分，今天再度連3局開張，4局打完9：7領先，此役雙方砲火猛烈，再度形成打擊戰，兩隊先發都早早被轟退場，洋基大物托瑞斯3局上擊出中外野陽春砲，成為繼名人堂傳奇迪馬喬（Joe DiMaggio）後，洋基隊史第2位在22歲達成連2年單季20轟。

洋基持續以9：7領先，英卡納西恩在9局上開砲，連8年達陣單季30轟為現役之最。昨天單場7打點的葛瑞戈爾斯，今天又是猛打賞有3打點，只差全壘打就締造完全打擊，本次系列賽洋基打下30分，有10分來自葛瑞戈爾斯，近7戰狂掃17分打點。

DIDI首戰僅代跑，後2戰先發狂敲8安10打點。（法新社）

22歲托瑞斯連2年單季20轟，洋基隊史第2人。（資料照，法新社）

英卡納西恩連8年達陣單季30轟，為現役最長。（USA TODAY Sports）

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