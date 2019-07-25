MLB》勇士JOSH展臂力 雙膝跪地長傳超美技雙殺（影音）

How far could you throw from your knees? pic.twitter.com/biimCh55xm — MLB （@MLB） July 25, 2019

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）今天大秀傳球臂力，沒收強勁平飛球後，雙膝跪地將球傳往一壘，對方跑者回壘不及形成雙殺。

今天比賽3局上，皇家三棒多齊爾（Hunter Dozier）敲安上壘，四棒索勒（Jorge Soler）上場打擊，擊出三壘方向強勁平飛球，被勇士三壘手唐納森接著正著，唐納森雙膝跪地，迅速將球傳往一壘，抓到回壘不及的多齊爾，美技雙殺結束皇家進攻。

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唐納森雙膝跪地長傳、完成雙殺的美技，隨即被放上大聯盟推特，驚呼唐納森的臂力太狂，膝蓋跪地竟然能把球丟這麼遠，球部落地直接進手套，而踢腿接球的一壘手佛里曼（Freddie Freeman）同樣功不可沒，與唐納森合演雙殺美技。

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