東京奧運365天倒數 鄭兆村：提醒我們要更努力

標槍好手鄭兆村。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／高雄報導〕迎接2020年東京奧運倒數365天，今天在國家運動訓練中心啟動倒數計時揭幕儀式，「黃金右臂」鄭兆村表示，「提醒我們要更加努力，朝東京奧運前進，時時刻刻提醒，敵人就在你後頭。」

體育署署長高俊雄、中華奧會秘書長沈依婷和國訓中心執行長李文彬今出席揭幕儀式，強調365天倒數計時「只是一個開始」，目前台灣在田徑、射擊和射箭項目共取得9張東奧門票，盼之後陸續增加，朝五環殿堂邁進，高俊雄也喊出至少2金的目標。

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他自上個月飛往歐洲移地訓練，又一連參加鑽石賽歐斯陸站及芬蘭、瑞典賽事。他坦言，首次嘗試密集征戰，對於身體恢復上有些許不適應，訓練量也減少，甚至一度對比賽感到「不耐煩」，猶如棒球選手有「投球失憶症」，之後會再調整，8月還有英國伯明罕鑽石賽以及瑞士蘇黎世鑽石賽年終總決賽。

東京奧運365天倒數啟動儀式。 （記者吳孟儒攝）

標槍好手鄭兆村。（記者吳孟儒攝）

跨欄好手陳傑目前仍為前進東京資格努力，月初才在南部忠平記念陸上競技大會的400公尺跨欄決賽奔出49秒60摘銀，下個月將前往日本靜岡移地訓練，力拚9月底卡達世錦賽，挑戰連3屆出征奧運。

甫在世大運鞍馬項目完成二連霸、摘下個人全能銅牌的李智凱，接下來全力投入世錦賽備戰，希望能擠進團體的前12名，爭取東京奧運的參賽機會。

同樣在力拚奧運門票的跆拳道好手劉威廷，他說：「現在時間越來越近，訓練量也越來越大。」有了上屆出戰里約奧運的經驗，也更清楚這次備戰需要的準備。

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