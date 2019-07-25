日本賽》戴資穎直落二擊敗印尼小將 晉級女單8強（影音）

戴資穎在日本公開賽次輪直落二獲勝。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級750系列日本羽球公開賽女單次輪，以21：18、21：15擊敗世界排名16的印尼19歲小將東宗，取得對戰3連勝及8強門票，同時也是她2015年後再度打入日本賽8強。

戴資穎2010年生涯首度參加日本公開賽，至今連10年參賽，最佳戰績是2012年封后。不過，她自2015年闖進4強後，近年在日本表現不佳，2016年首輪出局、2017年因病首場棄賽，去年則在次輪買單。

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戴資穎包括今年5月蘇迪曼盃直落二獲勝，至今2度對上世界排名16的東宗取得全勝。戴資穎首局一度陷入5：8落後，但她仍可以緊咬對手不放，未讓落後擴大，小戴在10：12落後時，以一波6：0攻勢重新取得領先，但東宗又追成18：18平手，而戴資穎穩住陣腳連取3分，先馳得點。

戴資穎次局同樣先陷入落後，即使有追成7：7平手，卻被東宗連拿4分，以7：11落後進入技術暫停。小戴在下半局先連得3分縮小差距，且追成13：13後，更一鼓作氣連拿5分後來居上，以直落二取得晉級門票。

戴資穎闖入8強後，對手是世界排名29南韓金佳恩及世界排名14華裔加拿大籍李文珊之間的勝方。

台灣男雙「麟洋配」李洋／王齊麟以16：21、18：21不敵世界排名第3嘉村健士／園田啟悟，無緣晉級8強。

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