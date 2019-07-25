NBA》自爆「從小就是快艇迷」 可愛和PG被噓慘

P.喬治和雷納德都說，自己從小就是快艇球迷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天舉行記者會，雷納德（Kawhi Leonard）和P.喬治（Paul George）兩大球星正式加盟，他們都說自己從小就是快艇球迷，結果被推特網友噓爆。

雷納德和P.喬治都來自加州，這回攜手返鄉效力快艇，兩人都相當開心，P.喬治在記者會上表示，他是以快艇球迷身分長大，只是偶像是湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant），雷納德也異口同聲地說，自己從小就是快艇球迷。

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「我是快艇球迷長大，我還小的時候就愛快艇，由冠軍教頭瑞佛斯（Doc Rivers）當總教練，正是我想要的，一位經驗豐富的教練，而且管理階層的人對我開誠佈公，他們是真的想贏球。」雷納德說。

雖然兩人都說自己從小就是快艇球迷，讓記者會歡呼聲四起，但推特球迷普遍不買單，不只動圖狂噓，也有球迷吐槽：「29歲的PG說他是快艇球迷長大，少騙了，在CP3和葛瑞芬時代來臨之前，他們隊史有90％都是垃圾」、「如果你相信，這就不是謊言。」、「叫他至少講出3個、那個年代的快艇球員」、「連快艇球迷都不信」

Tell him to name 3 clippers players of that ERA atleast — GOAT Pelinka （@JotaPagan） July 24, 2019

Even Clipper fans don’t believe Paul George grew up a Clipper fan. — Coach Bell （@jbellone5） July 24, 2019

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