NBA》自爆「從小就是快艇迷」 可愛和PG被噓慘

P.喬治和雷納德都說,自己從小就是快艇球迷。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇今天舉行記者會,雷納德(Kawhi Leonard)和P.喬治(Paul George)兩大球星正式加盟,他們都說自己從小就是快艇球迷,結果被推特網友噓爆。

雷納德和P.喬治都來自加州,這回攜手返鄉效力快艇,兩人都相當開心,P.喬治在記者會上表示,他是以快艇球迷身分長大,只是偶像是湖人隊球星布萊恩(Kobe Bryant),雷納德也異口同聲地說,自己從小就是快艇球迷。

「我是快艇球迷長大,我還小的時候就愛快艇,由冠軍教頭瑞佛斯(Doc Rivers)當總教練,正是我想要的,一位經驗豐富的教練,而且管理階層的人對我開誠佈公,他們是真的想贏球。」雷納德說。

雖然兩人都說自己從小就是快艇球迷,讓記者會歡呼聲四起,但推特球迷普遍不買單,不只動圖狂噓,也有球迷吐槽:「29歲的PG說他是快艇球迷長大,少騙了,在CP3和葛瑞芬時代來臨之前,他們隊史有90%都是垃圾」、「如果你相信,這就不是謊言。」、「叫他至少講出3個、那個年代的快艇球員」、「連快艇球迷都不信」

Tell him to name 3 clippers players of that ERA atleast