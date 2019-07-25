MLB》貝林傑抗議好球帶被逐出場 道奇遭天使橫掃

〔體育中心／綜合報導〕天使今繼續作客道奇主場，在外野手卡胡（Kole Calhoun）猛打賞的帶領之下，終場以3：2力退道奇，本季4場對戰取得全勝紀錄，比賽過程中還發生一段插曲，即MVP熱門人選貝林傑（Cody Bellinger）因不滿主審好球帶判決而遭到驅逐出場，這也是他本季首次遭驅逐出場。

卡胡號稱新一代道奇殺手。（法新社）

卡胡先是在首局擊出二壘安打助天使先馳得點，4局再敲陽春砲拉開領先差距，堪稱「道奇殺手」的他，生涯對戰道奇擁有0.302的打擊率、9發全壘打，在道奇球場表現更加出色，打擊率高達0.375。過去對戰道奇的7場比賽中，他敲出6支全壘打、5支二壘安打，是繼名人堂球星梅斯 （Willie Mays）之後，史上第二位能在面對道奇的7場比賽裡就擁有11支長打的球員。

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插曲發生在8局下半，道奇正以1分落後，透納先以安打上壘，貝林傑0好1壞後，接連三顆球被主審宣判好球，最後遭到三振出局，其中第一、二顆好球明顯偏離好球帶，貝林傑進到休息室看影片確認後，在該半局結束後貝林傑就開始在休息區向主審大吼、抗議，稱剛剛那幾顆球與好球帶還有不小的距離，最後直接被驅逐出場。

貝林傑該打席逐球進壘點。（圖片截取自大聯盟官網）

天使先發巴雷亞（Jaime Barria）主投5局僅失1分，拿下本季第4勝。道奇投手史崔普林（Ross Stripling）則是5局失2分，苦吞本季第4敗。

天使隊二刀流好手大谷翔平今天一樣未獲先發，在第8局上場代打、選到保送。

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