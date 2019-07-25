NBA》黃蜂捨沃克換羅齊爾 遭評「休賽期間最糟的一步」

羅齊爾被交易到黃蜂（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》記者Tim Bontemps訪問20位NBA的教練、經理和球探有關「休賽期間至今的瘋狂事件」，而黃蜂失去隊上大咖沃克（Kemba Walker），交易來羅齊爾（Terry Rozier）被選為「休賽期間最糟的一步」第三名。

在Tim Bontemps的調查中有一題：「休賽期間最糟的一步是什麼？」20位受訪的NBA的教練、經理和球探各有6票，投票結果前三名分別為：「尼克隊糟透的休賽期」、「太陽簽下魯比歐（Ricky Rubio）」以及「羅齊爾加入黃蜂」。

請繼續往下閱讀...

《NBC Sports Boston》記者Nick Goss提到，黃蜂隊與其多付羅齊爾薪水，也不願意提供沃克足夠的加薪讓這步錯誤更嚴重，Tim Bontemps的調查中，一位受訪的球隊經理評論這項交易：「我認為這是過高的酬勞，沒有什麼可以合理化這個決定。」他甚至毫不諱言地指出：「這將是一場災難，他們成為亂花錢的墊底球隊，我真的不知道他們該怎麼辦？」

報導認為，黃蜂隊的陣容可能是NBA最糟糕的，他們沒有穩定、具潛力的年輕球員，也沒有薪資空間再做交易、換取明年的自由市場籌碼，除非黃蜂在下個賽季贏得選秀樂透抽籤，否則很難想像這個名單在短期內會有任何顯著的改善。

羅齊爾是有才華且前途光明的的防守球員，然而每個賽季近2000萬美元的高薪在NBA的教練、經理們眼中顯然不合理，而依照黃蜂隊老闆喬丹（Michael Jordan）過去似乎不特別傑出的選才眼光，羅齊爾接下來的表現讓外界相當好奇。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法